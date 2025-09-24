Reel Kesim Güven Endeksi Eylülde 100,2’ye Geriledi

TCMB verilerine göre Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 0,4 puan düşüşle 100,2; mevsimsellikten arındırılmış endeks 100,8 oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:44
Reel Kesim Güven Endeksi Eylül Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Genel Sonuç

Reel Kesim Güven Endeksi eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,2 seviyesine geriledi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 0,2 puan artarak 100,8'e yükseldi.

Veri Kaynağı

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Endeksi Etkileyen Kalemler

Endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarı değerlendirmelerinin endeksi artırdığı; mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmelerin ise endeksi azalttığı bildirildi.

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği; iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre bir miktar zayıfladığı kaydedildi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna dair değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Buna karşın mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Beklentiler ve Maliyetler

Gelecek üç aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış beklentilerinin ise güçlendiği belirtildi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı; gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı aktarıldı.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %34,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

