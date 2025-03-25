Reel Kesim Güven Endeksi Mart'ta 104,1 Seviyesine Ulaştı

Reel Kesim Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yerinin yanıtlarıyla değerlendirildi. Bu verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 0,4 puan artarak 103,2 olarak belirlendi.

Endeksi Oluşturan Faktörler

Reel Kesim Güven Endeksi'nin artışına katkıda bulunan değerlendirmeler arasında genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve toplam istihdam yer alırken, ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi olumsuz etkiledi.

Son 3 aya dair değerlendirmelerde iç piyasa sipariş miktarında yaşanan azalış bildirimleri güç kazanırken, ihracat siparişi azalışı önceki ay ile kıyaslandığında zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kalmasıyla birlikte mamul mal stok seviyesi ise mevsim normallerinin üstünde değerlendirildi.

Gelecek Beklentileri

Gelecek 3 ay için üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenlerin oranında artış gözlemlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerin sayısında azalma yaşandı. Ayrıca, gelecek 12 ay içindeki sabit sermaye yatırım harcaması beklentisi ise azalma gösterdi.

- ÜFE Beklentisi Yüzde 38,6’ya Geriledi

Gelecek 3 ayda ortalama birim maliyetlerde artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi son 12 aylık dönem için bir önceki aya göre 1,0 puan düşerek yüzde 38,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi dalındaki genel gidişat hakkında öncekine göre daha kötümser değerlendirme yapanlar lehine olan seyir de zayıfladı.