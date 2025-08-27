DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Rekabet Kurulu Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında yeniden satış fiyatı belirleme ve belirsiz süreli rekabet yasağı iddiaları nedeniyle soruşturma açtı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:36
Rekabet Kurulu Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Ön araştırma bulguları

Kurumun yürüttüğü ön araştırmada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik inceleme tamamlandı.

Açıklamada, şirketin "Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de ürettiği belirtildi. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitler Kurul tarafından ciddi ve yeterli bulundu ve bu nedenle teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulun notu

Kurul, soruşturma kararıyla ilgili olarak, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği veya yaptırıma çarptırılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 550 lira
2
Çin'de sanayi şirketleri karları Temmuz'da %1,5 azaldı
3
TİM'e İSTKA'dan 40 milyon lira destek: Üç ikiz dönüşüm projesi onaylandı
4
COF'25 Başlıyor: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de
5
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
6
ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!
7
Rusya'dan Norveç'e Uyarı: Rosrybolovstvo Balıkçı Gemilerine Erişimi Kapatabilir

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava