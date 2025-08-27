Rekabet Kurulu Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Ön araştırma bulguları

Kurumun yürüttüğü ön araştırmada, şirketin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik inceleme tamamlandı.

Açıklamada, şirketin "Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de ürettiği belirtildi. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitler Kurul tarafından ciddi ve yeterli bulundu ve bu nedenle teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulun notu

Kurul, soruşturma kararıyla ilgili olarak, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği veya yaptırıma çarptırılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.