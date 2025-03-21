Rekabet Kurulu, Devralma Başvurularını Onayladı

Rekabet Kurulu Önemli Devralma Başvurularını Sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu, son günlerde gerçekleştirdiği toplantıda önemli devralma başvurularını karara bağladı. Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, aşağıdaki işlemler onaylandı:

Tl Fluid Systems plc'nin Kontrolü

Tl Fluid Systems plc'nin kontrolünün, ABC Technologies Inc. tarafından devralınmasına izin verildi.

DP World Logistics ile M Ekspres Kargo İşlemi

DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG ile M Ekspres Kargo Taşımacılığı Turizm ve Ticaret Ltd. Şti'nin ortak kontrolünde bulunan DP World Turkey Freight Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün DP World Logistics Germany B.V. & Co. KG tarafından devralınması onaylandı.

OQ Chemicals'in Kontrol Değişikliği

OQ Chemicals International Holding GmbH ve OIG OQ Infrastruktur GmbH'nin fiili tek kontrolünün, Strategic Value Partners, LLC ve bağlı kuruluşları tarafından yönetilen yatırım fonlarınca devralınması uygun bulundu.

Peabody Energy ve Anglo Amerikan İşlemi

Peabody Energy Corporation, Anglo Amerikan plc'nin Avustralya'daki çelik üretiminde kullanılan metalürjik kömür portföyüne ait varlıkların bir kısmını devralmasına onay verdi.

Getir'in Kontrol Değişikliği

Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kantar Media Group'un Kontrolü

Kantar Media Group'un tüm iştirakleriyle birlikte tek kontrolünün H.I.G. Capital, LLC tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi de uygun görüldü.

Bu onaylar, rekabetin sağlanması ve sektörlerdeki birleşme süreçlerinin denetlenmesi açısından büyük önem taşıyor.