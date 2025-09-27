Rekabet Kurulu'ndan beyaz et firmalarına 3,7 milyar TL ceza

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:06
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulun beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Cezalar ve uzlaşma başvuruları

Soruşturma sırasında Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU), Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) uzlaşma başvurusunda bulundu. Bu teşebbüslere soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması nedeniyle %25 indirim uygulanarak toplam 1.029.355.317 TL idari para cezası verildi.

Soruşturmanın diğer taraflarından Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. (GEDİK) ile Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK)'nin rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi. Bu teşebbüslere toplam 2.674.661.552 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylece beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 teşebbüse toplam 3.704.016.870 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP) için kanunu ihlal edildiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadığı ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı değerlendirildi.

Davranışsal tedbir: İleri tarihli fiyat listelerine son

Kurul, soruşturma kapsamında teşebbüslere ilişkin davranışsal tedbir kararı da aldı. Buna göre, beyaz et pazarında üretici ve tedarikçi konumundaki teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini) alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koymaları ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarının sonlandırılması

Kararın amacı, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önünü kesmek, sektörde rekabetçi fiyat oluşumunu sağlamak ve tüketicileri korumaktır.

