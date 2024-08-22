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Rekabet Kurulu'ndan İki İlaç Şirketine Cezalar

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç ve Drogsan'a ceza keserken, centilmenlik anlaşmaları nedeniyle rekabeti ihlal ettiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:37
Rekabet Kurulu'ndan İki İlaç Şirketine Cezalar

Rekabet Kurulu'ndan İki İlaç Şirketine Ceza

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 30,6 milyon lira idari para cezası kesti.

Centilmenlik Anlaşmaları Nedeniyle Cezalar Verildi

Ceza, her iki firmanın iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik yaptıkları anlaşmalar nedeniyle uygulandı. Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tüm bu süreç rekabet kurallarının ihlali olarak değerlendirildi.

Soruşturma ve Uzlaşma Süreci

Söz konusu şirketler, rekabet ihlali olup olmadığını belirlemek amacıyla yürütülen soruşturma sürecinde uzlaşma metni sundular. Bu anlaşma neticesinde Bilim İlaç 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan ise 30 milyon 593 bin 234 lira ceza ile karşılaştı.

Öte yandan, aynı soruşturma çerçevesinde GlaxoSmithKline İlaçları 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ise 184 milyon 363 bin 976 lira ceza almış ve bu şirketler için de uzlaşma sağlanmıştı. Böylelikle, Rekabet Kurulu'nun uygulamaları sektörde dikkate değer etkiler yaratmaya devam ediyor.

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