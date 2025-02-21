Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Koruyan 30,2 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamları durdurma amacıyla toplam 30,2 milyon lira ceza uyguladı. 183 dosyada mevzuata aykırılık belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:56
Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Koruyan 30,2 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu Tüketiciyi Koruma Amacıyla 30,2 Milyon Lira Ceza Verdi

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı reklamlar ve uygulamalar için toplamda 30,2 milyon lira idari para cezası vermeye karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, 205 dosyadan 183'ü mevzuata aykırı bulundu.

Durdurma Yaptırımları ve Erişim Engelleri

Açıklamada, 183 dosya için yalnızca durdurma cezası uygulamakla kalmayıp, 37 dosyada tüketici mağduriyetlerini önlemek adına erişim engeli getirildiği vurgulandı. Toplantıda, reklamların tüketicilerin ekonomik tercihlerine etkisi, yorum ve derecelendirme uygulamalarının önemi gibi birçok konu ele alındı.

Yanlış Yorumların Önlenmesi İçin Önlemler

İnternette yayımlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının yanıltıcı veya yanlış bilgiye yer vermemesi adına, firmalara doğrulama yükümlülüğü getirildi. İncelemeler sonucunda, 'Tesis Yorumları' adı altında yapılan açıklamalarda, yorumların gerçek satın alımlarına dayanmadan yayınlandığı tespit edildi.

Karanlık Ticari Tasarımlar Üzerine Denetimler

Reklam Kurulu, karanlık ticari tasarımlar ile ilgili de denetimlerin sürdürülmesine dikkat çekti. Bu tür tasarımların, tüketicilerin rasyonel karar almalarını zorlaştırdığı belirtilerek, bu durumdan etkilenen firmalara yaptırımlar uygulanmıştır.

Finansal Reklam Denetimleri

Rekabet Kurumu, finansal hizmet kampanyalarında verilen yanıltıcı bilgilere de odaklanarak, tüketicilere sunulan reklamların istismarına dikkat çekti. Müşterileri yanıltan uygulamalar nedeniyle durdurma cezası ve idari para cezası uygulamaları yapılacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asya Borsaları Pozitif, Hindistan'ta Düşüş
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!
3
Özelleştirme İdaresi, 4 İldeki Taşınmazları Satışa Sunuyor
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları
5
Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanışları Ocak 2024 Verileri Açıklandı
6
Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor, İngiltere Haricinde Artışlar Görülüyor
7
Türkiye'nin Yurt Dışındaki Girişimleri 2023'te 2.566 Sayısına Ulaştı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!