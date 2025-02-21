Reklam Kurulu'ndan Tüketicileri Koruyan 30,2 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu Tüketiciyi Koruma Amacıyla 30,2 Milyon Lira Ceza Verdi

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı reklamlar ve uygulamalar için toplamda 30,2 milyon lira idari para cezası vermeye karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, 205 dosyadan 183'ü mevzuata aykırı bulundu.

Durdurma Yaptırımları ve Erişim Engelleri

Açıklamada, 183 dosya için yalnızca durdurma cezası uygulamakla kalmayıp, 37 dosyada tüketici mağduriyetlerini önlemek adına erişim engeli getirildiği vurgulandı. Toplantıda, reklamların tüketicilerin ekonomik tercihlerine etkisi, yorum ve derecelendirme uygulamalarının önemi gibi birçok konu ele alındı.

Yanlış Yorumların Önlenmesi İçin Önlemler

İnternette yayımlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının yanıltıcı veya yanlış bilgiye yer vermemesi adına, firmalara doğrulama yükümlülüğü getirildi. İncelemeler sonucunda, 'Tesis Yorumları' adı altında yapılan açıklamalarda, yorumların gerçek satın alımlarına dayanmadan yayınlandığı tespit edildi.

Karanlık Ticari Tasarımlar Üzerine Denetimler

Reklam Kurulu, karanlık ticari tasarımlar ile ilgili de denetimlerin sürdürülmesine dikkat çekti. Bu tür tasarımların, tüketicilerin rasyonel karar almalarını zorlaştırdığı belirtilerek, bu durumdan etkilenen firmalara yaptırımlar uygulanmıştır.

Finansal Reklam Denetimleri

Rekabet Kurumu, finansal hizmet kampanyalarında verilen yanıltıcı bilgilere de odaklanarak, tüketicilere sunulan reklamların istismarına dikkat çekti. Müşterileri yanıltan uygulamalar nedeniyle durdurma cezası ve idari para cezası uygulamaları yapılacağı ifade edildi.