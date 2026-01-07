Renault 144.331 satışla 2025'te Türkiye pazarında lider oldu

Renault, 2025'te Türkiye otomotiv pazarında liderliğe yükseldi

MAİS, otomotiv sektörünün rekor kırdığı 2025 yılını Renault markasıyla zirvede tamamladı. Şirket, toplam 144.331 satış adedi ile Türkiye tarihinde şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaştı.

Rekor yıl: 2025 satışları

Sektör genelinde 2025 yılında toplam satışlar 1.368.400 adede ulaşarak rekor kırarken, MAİS çatısı altındaki Renault, Dacia ve Alpine markaları ön plana çıktı. Açıklamaya göre Renault; toplam pazarda 144.331 satış ve %10,5 pazar payı, otomobil pazarında ise 131.764 satış ve %12,1 pay ile hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında en çok satan marka oldu.

Clio ve Megane Sedan üst sıralarda

Renault Clio ve Renault Megane Sedan, 2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller oldu. Clio, 51.717 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satan otomobili olurken; Megane Sedan 48.099 adet ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki yerli model, otomobil pazarındaki satışlardan elde ettikleri toplam %9,2 pay ile öne çıktı.

SUV segmentinde öne çıkan modeller

B-SUV segmentinin önemli ismi Dacia Sandero Stepway, 23.699 adet satışla B-SUV segmentinin zirvesini aldı ve toplam B segmentinde Clio’nun ardından ikinci oldu. Kasımda yenilenen versiyonlarıyla satışa sunulan Duster, yılın son iki ayında yaklaşık 8.000 adet satış gerçekleştirdi ve Aralık ayında en çok satan SUV olarak öne çıktı. Duster ve Austral ile marka, Aralık ayında C-SUV segmentinde de lider konuma yerleşti.

Ürün gamı ve elektrifikasyon

MAİS, 2025’te ürün gamını genişleterek SUV serisini güçlendirdi. Makyajlı Austral, Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4X4 300 HP ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Duster önemli satış adetleri elde etti. Yeni Renault Duster Full Hybrid E-Tech ve diğer hibrit modeller, şirketin elektrifikasyon sürecindeki adımlarını somutlaştırdı. Ayrıca, yüzde 100 elektrikli Renault 5 ve Alpine A290 modelleri de 2025’te kullanıcıların yoğun ilgisini çekti; her iki model de Avrupa’da 2025 Yılının Otomobili seçilmişti.

MAİS yönetimi değerlendirmesi

Satış rakamlarını değerlendiren MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, ’’MAİS olarak 2025 yılında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Bu yıl hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında Renault markamızla elde ettiğimiz rekor satış rakamıyla lider konumda yer aldık. Biz yalnızca en çok satan marka olmadık, aynı zamanda bu satış rakamlarıyla otomotiv sektörüne de önemli katkı sağladık. Elde ettiğimiz bu başarı yalnızca bir satış başarısı değil, aynı zamanda marka ve ürün stratejilerimize, müşteri öncelikli yaklaşımımıza, güçlü satış sonrası ağımıza duyulan güvenin bir sonucu. Bu sonuç ise yalnızca yüksek adetlerden değil, dengeli ürün gamı, güçlü yetkili satıcı yapısı ve yerli üretim avantajından beslenen sürdürülebilir bir büyümenin de göstergesi. Her geçen gün hem ürün gamımızı güçlendiriyor hem de tüm süreçlerimizi müşteri odaklı olarak daha da geliştiriyoruz. 2026 yılında da büyüme odaklı bu yolculuğumuzu sürdürecek ve yine en çok tercih edilen marka olmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Ödüller ve iletişim başarısı

MAİS, 2025’te pek çok ödüle layık görüldü. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2025’te Renault, "Yılın En Çok Satılan Otomobil Markası" ve "Yılın En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" ödüllerini aldı. Ayrıca Yeni Duster lansmanı ile OGD tarafından üst üste üçüncü kez "Yılın Basın Lansmanı" seçildi. Şirket, 2025 içinde gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla 20’den fazla ödül kazandı.

2026 hedefleri ve yeni modeller

MAİS, 2026’ya iddialı giriyor. Yerli üretimle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek yeni modellerle yıl boyunca öne çıkmayı hedefleyen şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde altıncı nesil Yeni Renault Clio ile başlayacak. Yine yerli üretim olan Renault Boreal, makyajlı Megane E-Tech ve Scenic gibi yeni elektrikli modeller de pazara sunulacak. Ayrıca Renault Master minibüs versiyonuyla marka uzun bir aranın ardından minibüs pazarına geri dönecek. Dacia tarafında Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modelleri yılın ilk çeyreğinde yenilenmiş halde sunulacak. Alpine’in tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli Alpine A390 da 2026’da kullanıcılarla buluşacak.

