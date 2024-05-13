Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

Yaşanılan enflasyon sorunu sonrası oluşan ekonomik koşulların ardından otomotiv sektörü de bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Fiyatının yüksek olması otomobil almak isteyen birçok vatandaşın bu hayalini çözüm aramaya veya ertelemeye başlamasına neden oldu. Araç sahibi olmak isteyenlere bu otomobil şirketinden mayıs indirim haberi geldi. Detaylar haberimizde…







165 BİN TL İNDİRİM KAMPANYASI GELDİ: RENAULT MEGANE SEDAN VE CLİO MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Renault mayıs ayı fiyat listesi açıklandı. Aşağıda Clio ve Mégane Sedan modellerinin mayıs ayı fiyat listesi yer almaktadır.

CLİO MAYIS AYI FİYATLARI BELLİ OLDU.

Renault'nun en çok satan iki modeli Clio ve Mégane Sedan'ın mayıs ayı satış fiyatları açıklandı. Renault'nun resmî sitesinde yer alan fiyat açıklamasında Clio'nun en ucuz versiyonu 942 bin lira, Megane Sedan'ın ise en ucuz fiyatı 1 milyon 182 bin lira olarak belirtiliyor.

CLİO NE KADAR?

Clio fiyat listesine baktığımızda 65 beygir gücündeki Equilibre 1000 SCe motorlu en düşük modelin 942 bin liraya satıldığını görüyoruz. Diğer modellerin fiyat listesi ise şu şekilde:

equilibre 1.0 TCe 90 hp 973.000 Türk Lirası

equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 1.024.000 Türk Lirası

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.075.000 Türk Lirası

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.101.000 Türk Lirası

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.229.000 Türk Lirası

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.495.900 Türk Lirası

MEGANE SEDAN NE KADAR?

PEKİ MEGANE SEDAN NE KADAR?

Sedan denilince akla ilk gelen modellerden biri de Renault MEgane oluyor. Uygun fiyatı ve yedek parça bulunabilirliği, daha az sorun yaşaması ve daha düşük yakıt tüketimi sayesinde popüler olan Mégane Sedan'ın en ucuz modeli, Joy 1.3 TCe motorlu 140 beygir gücündeki modelidir. Arabanın fiyatı 1 milyon 182 bin lira. Diğer modellerin fiyatları ise şu şekilde:

Joy 1.3 TCe EDC 140 beygir 1.286.900 Türk Lirası

Joy Confort 1.3 TCe EDC 140 beygir 1.311.900 Türk Lirası

İndüksiyon 1.3 TCe EDC 140 beygir 1.424.000 Türk Lirası Türk Lirası

İndüksiyon 1.5 Mavi dCi EDC 115 beygir gücü 1.618.900 Türk Lirası

Icon 1.3 TCe EDC 140 beygir gücü 1.495.900 Türk Lirası

Icon 1.5 Green dCi EDC 115 beygir gücü 1.649.000 Türk Lirası

KAMPANYALAR

İlgili fiyat indirimi, 2024 model yılından itibaren sınırlı sayıda üretilen Clio'nun 145 beygir gücündeki Techno Esprit Alpine E-Tech tam hibrit versiyonu için geçerlidir.

CLIO E-TECH FULL HYBRID 165.000 TL’YE VARAN İNDİRİM FIRSATIYLA

SINIRLI SAYIDA CLIO 869.900TL’DEN BAŞLAYAN AVANTAJLI FİYATLARLA

İlgili fiyat, sınırlı sayıda üretilen Clio Equilibre 2024 1.0 TCe 90 hp'nin peşin fiyatına perakende değeriyle önerilen anahtar teslim fiyatıdır. Gösterilen fiyatlara araç sigortası ve yol sigortası dahil değildir.

RENAULT CLIO 200.000 TL 12 AY VADE, 2,69% FAİZ FIRSATIYLA

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansman kampanyası, Clio modelinin E-Tech tam hibrit ve dengeli 1.0 TCe 90 beygir gücü hariç tüm versiyonlarının perakende satışını yapan bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kırsal kesimde 200.000 TL, 12 ay vadeli ve %2,69 faiz oranlı kredi ile aylık ödeme 20.693 TL oluyor. Araç için depozito ayrıca ödenecektir. Sponsorluk kampanyaları Renault Finans'ın şartlarına tabidir. Bağış toplama kampanyaları birleştirilemez. Kredi kullandırım ücretleri kredi fiyatına dahil değildir. Faiz ve maliyet oranları kredi tutarına ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir.

RENAULT MODELLERİNDE 250.000 TL 12 AY VADE, 3,64% FAİZ FIRSATI

Renault Finans'tan kredi kullanımında geçerli olan ilgili finansman kampanyası, Renault modellerinin perakende satışını yapan bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kırsal kesimde 250.000 TL, 12 ay vadeli ve %3,64 faiz oranlı kredi ile aylık ödeme 27.782 TL oluyor. Araç için depozito ayrıca ödenecektir. Sponsorluk kampanyaları Renault Finans'ın şartlarına tabidir. Bağış toplama kampanyaları birleştirilemez. Kredi kullandırım ücretleri kredi fiyatına dahil değildir. Faiz ve faiz oranları kredi tutarına ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir.

RENAULT MEGANE SEDAN ICON ÖTV MUAF AVANTAJIYLA 1.469.000TL’DEN BAŞLAYAN FİYATIYLA

İlgili fiyat, sınırlı sayıda üretilen Megane Sedan Icon 2024 model yılı 1.3 TCe EDC 140 beygir gücünün perakende satın alınması için geçerli olan önerilen anahtar teslim fiyatıdır. Gösterilen fiyatlara araç sigortası ve yol sigortası dahil değildir.