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Resesyon Endişeleri Tahvil Faizlerini Düşürüyor

Küresel ekonomik veriler resesyon kaygılarını artırırken, dünya genelinde tahvil faizleri hızla geriliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:11
Resesyon Endişeleri Tahvil Faizlerini Düşürüyor

Resesyon Kaygıları Küresel Piyasalarda Etki Gösteriyor

Küresel ekonomide açıklanan veriler, resesyon endişelerini körükleyerek gelişmiş ülkelerin devlet tahvil faizlerinin hızla düşmesine yol açtı. Özellikle ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İsviçre gibi önde gelen ülkelerde tahvil faizleri önemli oranda geriledi.

ABD'den Gelen Veriler Piyasalara Yansıdı

Piyasalar, ABD'deki resesyon kaygılarının artmasıyla birlikte tarihi bir düşüşle açıldı. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam artışı 114 bin ile beklentilerin gerisinde kalırken, Haziran ayındaki 206 binlik istihdam verisi de 179 bine revize edildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesini beklerken, piyasalardaki belirsizliği azaltmak için acil bir toplantı yapma olasılıklarının bulunduğunu da vurguluyor.

Asya ve Avrupa Piyasalarında Sert Düşüşler

Asya piyasalarındaki düşüş, %12’yi bulan Japonya ve %8,5’i aşan Güney Kore rakamlarıyla dikkat çekerken, Avrupa'daki gösterge endeksi Stoxx Europe 600 de açılışta %2,5’ten fazla gerileyerek olumsuz bir başlangıç yaptı. Bu tür bir dalgalanma, devlet tahvillerine olan ilgiyi artıran resesyon beklentileri ile bağlantılı.

Devlet Tahvili Faizlerindeki Düşüş

Resesyon endişeleri, devlet garantili ve düşük riskli yatırımlar olan tahvillere olan ilgiyi artırarak tahvil faizlerinde genel bir düşüş etkisi yarattı. Örneğin:

  • ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi %3,68'e gerileyerek, son 6 ayın en düşük seviyesine inmiştir.
  • İngiltere’de 10 yıllık tahvil faizleri %4 seviyelerinde dengelendi.
  • Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise 2,12’ye gerileyerek, 2023 Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
  • Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri %2,95 seviyelerinde kalmaya devam ediyor.
  • Japonya'da ise 10 yıllık devlet tahvil getirisi 0,784’e düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel Ekonomideki Etkiler

Düşen tahvil faizleri, ekonomik durgunluğu işaret ederken, borsa endeksleri de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve belirsizlik, yatırımcıların tahvil ve hisse senedi tercihlerinde değişikliklerine yol açıyor.

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