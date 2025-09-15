Rheinmetall, Lürssen'in savaş gemisi birimini satın alıyor

Rheinmetall, Lürssen Group'un Naval Vessels bölümünü satın almayı kabul etti; işlemin 2026 başında tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:48
Rheinmetall, Almanya Bremen merkezli Lürssen Group'un savaş gemisi imalatı yapan bölümünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Lürssen, Naval Vessels Lürssen (NVL) için Rheinmetall’in teklifini kabul etti.

Satın alma süreci ve amaç

Rheinmetall, bu satın alma ile portföyünü denizcilik ve gemi inşası alanlarına genişletmeyi hedefliyor. Finansal detaylar ise henüz açıklanmadı. İşlemin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, satın alma ile deniz savunma kapasitesinin güçlendirileceği ve entegre çözümlerin geliştirileceği vurgulandı.

NVL'nin kapasitesi ve tarihçesi

Yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip NVL, Almanya'nın kuzeyinde 4 tersanesi ve dünya çapında tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Şirket, dünya çapında yaklaşık 2 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor ve bugüne kadar yaklaşık 1000 gemi inşa ederek farklı ülkelerdeki donanma ve sahil güvenlik güçlerine teslim etti.

Piyasa tepkisi ve savunma harcamaları

Satın alma haberinin ardından Rheinmetall hisseleri yüzde 2,4'ten fazla değer kazanarak 1934 avro seviyesine yükseldi. 2020'de şirketin hisse değeri ise 60 avronun altındaydı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, bu durum Rheinmetall’in satışlarının artmasına da zemin hazırlıyor. Avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki savaşın başlamasından beri ordularını güçlendirmek için harekete geçti.

Rheinmetall'in üretim ağı

Almanya'da 6 fabrikaya sahip Rheinmetall, dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirket ayrıca Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor. Rheinmetall; mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Rheinmetall, geçen ay Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını açtı. Almanya'nın kuzeyinde bulunan tesis, 2027’ye kadar yıllık 350 bin top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip olacak.

