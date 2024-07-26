Rinoplasti Sonrası Şişlik ve Ödem: Revizyon İhtiyacına Dikkat!

Rinoplasti Sonrası Şişlik ve Ödem Süreci

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu, rinoplasti ameliyatı sonrasında görülen şişlik ve ödemin tamamen normal bir iyileşme süreci olduğunu belirtti. İyileşme sürecinin bireylerin cilt yapısına bağlı olarak farklılık gösterebileceğini ifade eden Soylu, hastaların iyileşme süresi dolmadan revizyon talep etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Şişlik ve Morlukların İyileşme Süresi

Prof. Dr. Soylu, ameliyat sonrası oluşan morlukların genellikle bir hafta ila bir ay içinde geçeceğini kaydederek, "Burun, kıkırdak, kemik, mukoza ve deri gibi birçok yapıdan oluşur. Ameliyat sırasında bu yapılar üzerinde işlem yapılmakta ve ardından dokularda iyileşme süreci başlamaktadır. İlk hafta kontrollerinde çoğu hastada morlukların geçtiğini görüyoruz, ancak bazı durumlarda bu süre bir aya kadar uzayabiliyor," dedi.

Burun Şişliğinin Geçiş Süreci

Soylu, burundaki şişlik ve ödemin ise daha uzun süre devam ettiğini belirtti: "Kalın ciltli hastalarda burundaki şişliğin geçmesi iki yıla kadar sürebilirken, normal ve ince ciltli hastalarda bu süreç genellikle 1,5 ila 2 yıl arasında devam etmektedir. Ameliyat sonrası hastalar, alçıyı alıp burun açıldığında genellikle daha iyi bir görünüm elde ettiklerini fark ederler, fakat ideal sonuç, tüm şişlikler geçtikten sonra belirginleşir."

Revizyon Ameliyatı İçin Beklenmesi Gereken Süre

Prof. Dr. Soylu, hastalara şu önerilerde bulundu: "Bir yıllık dönemde burundaki şişliğin belirgin olabileceğini ve hastalarımızın buna aldanmamaları gerektiğini bilmeleri önemlidir. İyileşme süreci tamamlanmadan ikinci bir ameliyat için baskı yapılmamalıdır. Eğer bir yıldan önce acil bir durum yoksa, revizyon ameliyatı önerilmez. Bir yıl geçtikten sonra belirgin estetik sorunlar varsa ve iyileşme beklenmiyorsa, düzeltme ameliyatı yapılabilir."

İyileşme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Soylu, hastalara soğuk uygulama, baş elevasyonu ve bol sıvı tüketimi gibi basit önlemlerin şişlik ve morlukların azalmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Ayrıca, steroid enjeksiyonlarının risklerine dikkat çekerek, "Eğer komplikasyon yoksa, bu uygulama yapılmadan iyileşme süreci izlenmelidir," dedi. Son olarak, burnun tamamen oturduğu ve ameliyatın sonucunun belirginleştiği sürenin iki yıl olduğunu belirtti.