Rödl&Partner: Türkiye'deki Ekonomik Reformlar Yatırımcıları Olumlu Etkileyecek

Türkiye'deki Ekonomik Reformların Önemi

Almanya merkezli danışmanlık kuruluşu Rödl&Partner, ekonomik reformların Türkiye'de olumlu etkiler yaratacağını belirtti. Yönetici Ortak Martin Wambach, "Enflasyon dışında Türkiye'deki genel durumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam bir gümrük birliği kurulması büyük önem taşıyor" dedi.

Rödl&Partner Hakkında

Wambach, firma olarak denetim, muhasebe ve vergi danışmanlığı gibi profesyonel hizmetler sunduklarını ifade etti. Yaklaşık 40 yıl önce Almanya'da kurulan Rödl&Partner, şu anda 50 ülkede 110 ofis ve yaklaşık 6 bin uzman ile hizmet vermektedir. 1999 yılında Türkiye pazarına giriş yaptıklarını belirten Wambach, Türk pazarının dinamik ve büyüleyici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Yatırım Fırsatları

Türkiye'nin büyük bir pazar ve büyüyen bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Wambach, "İyi üretim tesisleri kurabileceğiniz birçok fırsat var. Ayrıca, yatırım yapmak için vergiden muaf bölgeler mevcut" dedi. Türkiye'nin Avrupa ile Uzak Doğu arasında stratejik bir köprü işlevi gördüğüne de dikkat çekti.

Dijital Sektördeki Büyüme

Wambach, Türkiye'deki bilgi teknolojileri ve e-ticaret sektörlerinin hızla büyüdüğüne özellikle genç ve yetenekli insan kaynağının bulunduğuna dikkat çekti. Ekonomik krizlere rağmen iş dünyasının dinamik şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Avrupalı Şirketlere Sunulan Hizmetler

Rödl&Partner, Türkiye'de yatırım yapmış yaklaşık 1000 Avrupalı şirkete hizmet verdiklerini belirtti. Wambach, Türk ve Avrupalı şirketler arasındaki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artmasını beklediklerini ifade etti.

Gelecek Beklentileri

Wambach, Türkiye'nin Rödl&Partner için çok önemli bir pazar olduğunu ve reformların yatırımcıları olumlu etkileyeceğini vurguladı. "Ne zaman reformlar yapılsa, akıllı yatırımcılar bu durumu değerlendiriyor. Türkiye'deki ekonomik reformların Avrupalı yatırımcılara olumlu yansıyacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Almanya merkezli danışmanlık kuruluşu Rödl&Partner Yönetici Ortağı Martin Wambach, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Almanya merkezli danışmanlık kuruluşu Rödl&Partner Yönetici Ortağı Martin Wambach, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.