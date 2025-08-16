Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı

2,5 yıldır Albatros Marina'da bulunan yat bakım için hareket etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yat "Eclipse", ilçeden demir aldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan yat, bağlı bulunduğu noktadan ayrıldı ve hareket etti.

164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki, 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğü ve detaylı donanımıyla dikkat çekiyor.

Yatta helikopter pisti ve yüzme havuzu'nun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi konfor unsurları bulunuyor.

Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

