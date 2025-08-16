DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı

Roman Abramoviç'in 164 metrelik ultra lüks yatı Eclipse, 2,5 yıldır demirli olduğu Marmaris Albatros Marina'dan ayrılarak İstanbul'daki bir tersaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:04
Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı

Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı

2,5 yıldır Albatros Marina'da bulunan yat bakım için hareket etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yat "Eclipse", ilçeden demir aldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan yat, bağlı bulunduğu noktadan ayrıldı ve hareket etti.

164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki, 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğü ve detaylı donanımıyla dikkat çekiyor.

Yatta helikopter pisti ve yüzme havuzu'nun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi konfor unsurları bulunuyor.

Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse" ilçeden demir aldı. Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı...

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSTİB Ocak Meclis Toplantısı: Verimlilik ve Gıda İsrafı Konuları Ele Alındı
2
Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı TOBB'da Başarıyla Gerçekleştirildi
3
Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı
4
Oosterdam Marmaris'e Geldi: 2 bin 94 Yolcu ile Limana Yanaştı
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 999 lira 99 kuruş
6
Spot Doğal Gaz: Referans Fiyat 14 bin 437 lira 62 kuruş
7
TMB Başkanı Eren'den Marmara Depremi'nin 26. Yılında Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar