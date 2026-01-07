Rönesans, Gökçedağ RES’i Alarak Yenilenebilir Kurulu Gücünü 3,5 Katına Çıkardı

Rönesans Gökçedağ RES'i Satın Aldı

Rönesans, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisi kapsamında Zorlu Enerji tarafından işletilen Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali (RES)'ni portföyüne kattı. Bu satın alma ile şirketin tamamı yeşil enerjiden oluşan kurulu gücü 577 MW'a ulaştı; iki yıl önce 166 MW olan kapasitesi yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Satın alma ve proje detayları

Rönesans'ın grup şirketi Rönesans Yenilenebilir Enerji tarafından devralınan Gökçedağ RES, 135 MW lisanslı bağlantı kapasitesine sahip. Santral, 2,5 MW kapasiteli türbinlerden oluşuyor ve güçlü rüzgâr potansiyeli sayesinde yüksek ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlıyor.

"Hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali’nin satın alınmasıyla birlikte, tamamı yeşil enerjiden oluşan kurulu gücümüz 577 MW’a ulaşırken, yenilenebilir enerji proje portföyümüz 1.400 MW seviyesine yükseldi. Son iki yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitemizi yaklaşık 3,5 katına çıkardık. İnşa halinde olan ve geliştirmekte olduğumuz 8 yeni yatırımımız bulunuyor. 2028 yılına kadar yeşil enerji alanında 2 GW’lık yatırım gerçekleştirmeyi ve Türkiye’nin en büyük üç yeşil enerji oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan ve daha temiz, daha dayanıklı bir gelecek inşa etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Operasyonel ve finansal katkı

Gökçedağ RES, devralındığı ilk günden itibaren gelir üreten bir varlık olarak Rönesans’a doğrudan operasyonel ve finansal katkı sağlayacak. Mevcut altyapının etkin kullanımı sayesinde ilave şebeke yatırımı gerektirmeden kapasite artışı ve yeni proje geliştirme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Repowering ve kapasite artırımı planları

Rönesans, santralin tüm bakım ve işletme faaliyetlerini bünyesine alarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Türbin yenileme (repowering) ve kapasite artışı yatırımlarıyla mevcut altyapının en verimli şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda türbinlerin bir kısmının daha büyük ve verimli yeni nesil türbinlerle değiştirilmesiyle Türkiye’deki en büyük repowering projelerinden birinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Lisans kapsamında izin verilen kapasite artışı ve mekanik güç yükseltimi uygulamaları ile santralin kurulu gücünün ve yıllık enerji üretiminin önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

Uzun vadeli yatırım profili

Gökçedağ RES, uzun vadeli lisans süresi ve istikrarlı üretim yapısıyla güçlü bir yatırım profili sunuyor. Projenin geçmişte uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilmiş olması, Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkmasını sağlıyor.

