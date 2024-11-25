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Rus Bankalarının Gizlilik Hakkı 2025'e Kadar Uzatılıyor

Rusya Merkez Bankası, bankaların hassas bilgileri gizli tutma hakkını 2025 sonuna kadar uzatacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:41
Rus Bankalarının Gizlilik Hakkı 2025'e Kadar Uzatılıyor

Rus Bankalarının Gizlilik Hakkı 2025'e Kadar Uzatılıyor

Rusya Merkez Bankası, Rus bankalarının, yaptırımlar açısından hassas bilgileri gizli tutma hakkının 2025 sonuna kadar uzatılacağını duyurdu. Bu karar, ülkenin bankacılık sektöründe önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Yıl Sonu Destekleri Kapsamında Değişiklikler

Yapılan açıklamada, Rus bankacılık sektörüne yönelik bazı desteklerin yıl sonu itibarıyla uzatılmayacağı bildirildi. Krizi önleme amacıyla alınan bu desteklerin, görevini başarıyla yerine getirdiği belirtilerek, “Bu destekler, krizi önleme görevini yerine getirmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, bankaların gizli tutma hakkının uzatılmasıyla birlikte, ileride finans piyasasında profesyonel hizmet veren kişiler ve bazı finans kuruluşlarının da bu önlemlerden yararlanacağı kaydedildi. Rusya'da bankalar dışında birçok şirket ve devlet kurumuna da yaptırımlar nedeniyle bilgilerini gizli tutma hakkı tanınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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