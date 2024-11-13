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Rusya, Benzin İhracatına Yönelik Kısıtlamaları Kaldırmaya Hazırlanıyor

Rusya, benzin ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmak için hükümete teklif sundu. Fiyatlar istikrara kavuştu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:20
Rusya, Benzin İhracatına Yönelik Kısıtlamaları Kaldırmaya Hazırlanıyor

Rusya Benzin İhracatında Yeni Dönem

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için hazırladıkları teklifi hükmete sunduklarını duyurdu.

Fiyatlar İstikrara Kavuştu

Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tsivilev, benzin ihracatında kısıtlamaların iç piyasa fiyatlanmalarından kaynaklandığını belirtti. Ancak, mevcut durumda fiyatların istikrara kavuştuğunu ifade etti.

“Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız.” diyen Tsivilev, bu gelişmenin yerel piyasaya olumlu yansıyacağını vurguladı.

Fiyat Artışlarının Nedenleri

Rusya’da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kalması ve tarım sektöründeki artan talep, benzin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Bu durum, hükümetin zaman zaman benzin ihracatı kısıtlamalarına gitmesine yol açtı. Son olarak, 1 Ağustos tarihinden itibaren yıl sonuna kadar benzin ihracatı kısıtlaması uygulanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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