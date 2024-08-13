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Rusya'da American Express Ön Lisansı İptal Edildi

Rusya, American Express'in lisansını iptal etti. Banka, gönüllü tasfiye kararı aldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:53
Rusya'da American Express Ön Lisansı İptal Edildi

American Express'in Faaliyet Lisansı İptal Edildi

Rusya'nın Merkez Bankası, Amerikalı ödeme şirketi American Express'in faaliyet lisansını iptal etti. Bu karar, şirketin gönüllü tasfiye sürecine girmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Gönüllü Tasfiye Süreci

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, American Express'in kendi istekleriyle tasfiye kararı aldığı ifade edildi. Banka, geçtiğimiz yılın Mart ayında Rusya'daki operasyonlarını durdurmuştu.

Vladimir Putin'den İzin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mayıs ayında American Express’in gönüllü tasfiyesi için gereken izni içeren bir kararname imzalamıştı. Bu gelişmeler, şirketin Rusya pazarındaki varlığının sona ermesini hızlandırdı.

American Express, savaşın etkileri sonucunda, Rusya'daki faaliyetlerine son verme kararı aldıktan sonra lisans iptaliyle karşı karşıya kalmış oldu.

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