Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Ocakta Yüzde 11 Arttı

Rusya'da Otomobil Satışları Yükselişte

Rusya'da sıfır otomobil satışları Ocak 2024 itibarıyla yüzde 11 oranında artış göstererek 89.000 adede ulaştı. Bu bilgi, Rusya merkezli otomotiv araştırma firması Avtostat tarafından sağlandı.

Batılı Şirketlerin Çekilmesi ve Yeni Oyuncuların Girişi

Avtostat'ın yaptığı açıklamada, batılı otomotiv şirketlerinin Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla birlikte Rus pazarından çekilmesinin ardından, yerli üreticilerle birlikte Çinli markaların satışlarda önemli bir rol oynamaya başladığı belirtildi. Lada, bu süreçte en çok tercih edilen otomobil markası olarak öne çıkarken, Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi Çinli markaların da önemli katkıları olduğu vurgulandı.

Pazarın Yeniden Canlanması

Özellikle Şubat 2022 dönemine kadar pazar lideri konumunda bulunan batılı otomotiv şirketlerinin ayrılması, Rusya'daki otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Ancak Çinli otomobil firmalarının artan ihracatı ve yerli üreticilerin üretim kapasitelerini artırması, bu sektörde bir toparlanma sürecinin başlamasına katkı sağladı.

Sonuç olarak, Rusya otomobil pazarı, yeni dinamiklerin etkisiyle yeniden canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.