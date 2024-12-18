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Rusya'dan Gübre İhracatında Rekor Beklentisi

Rusya, 2023'te gübre ihracatını 40 milyon tonla rekor seviyeye taşımayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:22
Rusya'dan Gübre İhracatında Rekor Beklentisi

Rusya Gübre İhracatında Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını belirtti. Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, gübre ihracatının %75’inin dost ülkelere yapıldığını ifade etti.

İhracatın Yüzde 60’ı Asya’ya

Guryev, Asya’ya yapılan gübre ihracatının %60, Afrika’ya %18 ve Latin Amerika’ya ise %20 oranında arttığını belirterek, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.

Rekabet Analizi

Guryev, Rusya'nın gübre ihracat pazarlarında Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin ile rekabet ettiğine dikkat çekti. Rusya, Çin’in arkasından %16’lık payla global piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumuna sahip.

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