Rusya Ekonomik Bakanı Reşetnikov'dan Rublenin Dalgalanmasına Değerlendirme

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Rublenin Değer Kaybını Değerlendirdi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin yabancı para birimleri karşısında yaşadığı son dalgalanmaları ele aldı. Bakan, rublenin tekrar temel değerlerine döneceğine dair umutlu konuştu.

Spekülatif Etkenler Belirleyici Oluyor

Başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Reşetnikov, rublenin değer kaybının, spekülatif nitelikteki münferit etkenlerden kaynaklandığını belirtti. “Piyasadaki heyecanın sona ermesiyle döviz kurunun temel değerlerine döneceğini varsayıyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya'nın Güçlü Ticari Dengesi

Bakan, son iki ayda Rusya'nın dış ticaret dengesinin yaz aylarına göre daha güçlü bir performans sergilediğini vurguladı. Ekim ayındaki dış ticaret dengesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yani 11,8 milyar dolar, daha yüksek gerçekleşti. Son 10 ayda ise bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Döviz Alımları Durduruldu

Yaşanan dalgalanmanın ardından, Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Rublenin değer kaybı, 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla oldu ve dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, şu anda paritenin TSİ 13.00 itibarıyla 107,7 seviyesinde işlem gördüğü belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.