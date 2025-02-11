Rusya Ekonomisi 'Yönetilebilir Soğuma Döneminde'

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Enflasyon Açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinde enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkisinin görülmeye başlandığını ifade etti. Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi toplantısında, "Rus ekonomisi şu anda yönetilebilir bir soğuma döneminde bulunuyor." dedi.

Enflasyon Düşmeye Başladı

Novak, son iki haftada Rusya'da enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirterek, "Alınan önlemler enflasyon üzerinde kısıtlayıcı bir etki sağlıyor. Enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2024'te öngörülen değeri aşarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Ekonomide Yavaşlama Belirtileri

Geçen yılın son çeyreğinde Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını vurgulayan Novak, yavaşlamanın ağırlıklı olarak iç talep ve ihracata yönelik sektörlerde meydana geldiğini dile getirdi. Sıkı para politikaları uygulandığını belirten Novak, bunun tüketici ve kurumsal kredilerde kademeli bir yavaşlama yarattığını ifade etti.

İstikrar Vurgusu

Novak, dost olmayan ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rus ekonomisinin yüksek seviyede istikrara sahip olduğunu belirterek, "Ekonomimiz sadece ayakta kalmadı, aynı zamanda gelişti. Rus ekonomisi şu anda yönetilebilir bir soğuma döneminde bulunuyor." dedi. Ayrıca, Rus ekonomisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 4 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor.