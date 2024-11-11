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Rusya Merkez Bankası Enflasyonda Yavaşlama Gözlemlemiyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zabotkin, enflasyonda ciddi bir değişim olmadığını ve politika faiz kararının henüz alınmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:32
Rusya Merkez Bankası Enflasyonda Yavaşlama Gözlemlemiyor

Enflasyon Durumu ve Faiz Oranı Tartışmaları

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, aralık ayına ilişkin politika faiz kararının henüz netleşmediğini açıkladı. Zabotkin, "Son bir, iki aydaki enflasyon tablosuna bakarsak, şu ana kadar oldukça istikrarlı yüksek fiyat artış oranları görünüyor," dedi.

Faiz Artışı Beklentileri

Zabotkin, aralık ayında faiz artışı beklentisinin oluştuğunu kaydetti. Ancak, bu artışın kesin olmadığını ifade eden Zabotkin, "Aralık ayındaki karar önceden belirlenmedi. Yönetim kurulunun aralık ortasında göreceği ekonomik tabloya dayanarak karar verilecektir," şeklinde konuştu.

Son Gelişmeler

Daha önce, Rusya Merkez Bankası, politika faizini en son 25 Ekim'de 200 baz puan artırarak %21 seviyesine yükseltmişti. Bu, bankanın tarihteki en yüksek faiz oranı olarak kaydedildi.

Zabotkin, enflasyonda kayda değer bir değişim olmadığını yineleyerek, "Son bir, iki aydaki enflasyon tablosuna bakarsak, şu ana kadar oldukça istikrarlı yüksek fiyat artış oranları görünüyor," ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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