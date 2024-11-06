Rusya Merkez Bankası Faiz Artışında Yeni Sinyaller Veriyor

Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz Artışı İşaretleri

Rusya Merkez Bankası, politika faizi üzerinde yaptığı düzenlemelerle dikkat çekiyor. Banka, 25 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranını 200 baz puan artırarak %21 seviyesine çıkardı ve bu, tarihteki en yüksek oran oldu.

Toplantı Notlarına Dikkat

Toplantı sonrası yayımlanan notlarda, faiz oranının daha da yükseltilmesi için 300 baz puan artırma seçeneğinin değerlendirildiği ama piyasalarda dengesizlik yaratmamak adına artışın 200 baz puan ile sınırlı tutulduğu bilgisi yer aldı.

Aralık Toplantısı Beklentileri

Rusya Merkez Bankası, aralık ayındaki toplantısında tekrar bir faiz artırımı yapma ihtimalini gündeme getiriyor. Notlarda, "Bir sonraki toplantıda önemli bir faiz artışının yapılması kesinleşmiş değil, ancak ihtimal oldukça yüksek" ifadesi dikkat çekti.

Enflasyon Takibi

Faiz artışları öncesinde enflasyon oranlarında gözle görülür bir yavaşlama yaşanması halinde, aralık toplantısında faiz oranının sabit tutulabileceği vurgulandı. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ekimde yaptığı açıklamada, halkın enflasyon beklentilerinin zirveye ulaştığını ve genel olarak enflasyonda bir azalma belirtisi görmediğini ifade etmişti.