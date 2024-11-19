Rusya Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Planı: 2024 Yılı Beklentileri

Rusya Merkez Bankası Faiz İndirimine Hazır

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide stagflasyon tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Nabiullina, "Eğer ilave dış şoklar yaşanmazsa politika faizinde kademeli düşüşe gelecek yıl başlamayı değerlendireceğiz." dedi.

Enflasyon ve Para Politikası

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun önlenmesi için sıkı para politikası uyguladıklarını belirten Nabiullina, "Enflasyon üst üste dört yıldır yüksek seyrediyor. Bu süre zarfında vatandaşların ve işletmelerin enflasyon beklentilerinde önemli bir atalet oluştu ve bu durum bizi enflasyonun kronikleşmemesi için kararlı davranmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Para politikasının gelecek yıl enflasyonu %4 ila %4,5 seviyesine düşüreceğine dikkat çeken Nabiullina, "Sonrasında %4 seviyesinde istikrarlı hale gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İstihdam Açığı ve İşsizlik Oranı

Nabiullina, ekonomideki tüm kaynakların aktif bir şekilde kullanıldığı bir dönemde bulunduklarını ifade ederek, "İşsizlik oranı %2,4’e kadar geriledi. İşsizliğin bu kadar düştüğü çok az sayıda ülke bulunuyor." dedi. Ancak, Rusya’daki işletmelerin %73’ünde istihdam açığı bulunduğunu ve yüksek faiz oranlarının üretimi olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

Stagflasyon Riskleri

Stagflasyon riskine temkinli yaklaştığını belirten Nabiullina, "Bu riskleri ortadan kaldıran sağlam bir para politikası izlersek bu riski yaşamayız diye düşünüyorum. Biz de bu politikayı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Son olarak, Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim’de politika faizini 200 baz puan artışla %21'e çıkararak tarihindeki en yüksek seviyeyi belirledi ve ilave faiz artışlarının yapılabileceğine dair sinyal verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.