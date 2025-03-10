Rusya Merkez Bankası'ndan Olumlu Piyasa Değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası: Olumlu Piyasa Gelişmeleri
Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin ülkedeki piyasaları olumlu yönde etkilediğini açıkladı. Bankanın yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay Rus piyasalarında yaşanan önemli gelişmelere yer verildi.
Rubledeki Değer Kazancı
Açıklamada, Rus rublesinin Şubat ayında dolar karşısında yüzde 10,5 oranında değer kazandığına dikkat çekildi. Ayrıca, ihracatçı şirketlerin döviz satışlarının arttığı belirtildi.
Moskova Borsası'nda Yükseliş
Moskova Borsası'nın aynı dönemde yüzde 8,5 değer kazandığı bilgisi verildi. Merkez Bankası, "Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi" ifadesini kullandı.
Yatırım Araçlarındaki Getiri
Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının Şubat ayında en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı. Bu gelişmeler, piyasaların yönü konusunda olumlu sinyaller veriyor.
Rusya-ABD İlişkileri
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler yeniden başlamıştı. İki ülke heyetleri, 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adımlar attı.