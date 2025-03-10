Rusya Merkez Bankası'ndan Olumlu Piyasa Değerlendirmesi

Jeopolitik gerginliğin azalacağına dair umutlar, Rus piyasalarını olumlu yönde etkiledi. Rublede değer kazancı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:48
Rusya Merkez Bankası'ndan Olumlu Piyasa Değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası: Olumlu Piyasa Gelişmeleri

Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin ülkedeki piyasaları olumlu yönde etkilediğini açıkladı. Bankanın yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay Rus piyasalarında yaşanan önemli gelişmelere yer verildi.

Rubledeki Değer Kazancı

Açıklamada, Rus rublesinin Şubat ayında dolar karşısında yüzde 10,5 oranında değer kazandığına dikkat çekildi. Ayrıca, ihracatçı şirketlerin döviz satışlarının arttığı belirtildi.

Moskova Borsası'nda Yükseliş

Moskova Borsası'nın aynı dönemde yüzde 8,5 değer kazandığı bilgisi verildi. Merkez Bankası, "Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi" ifadesini kullandı.

Yatırım Araçlarındaki Getiri

Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının Şubat ayında en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı. Bu gelişmeler, piyasaların yönü konusunda olumlu sinyaller veriyor.

Rusya-ABD İlişkileri

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler yeniden başlamıştı. İki ülke heyetleri, 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adımlar attı.

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