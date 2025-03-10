Rusya'nın Afrika'ya Tarım Ürünleri İhracatı Yüzde 19 Arttı

Rusya'nın Afrika'ya yaptığı tarım ürünleri ihracatı 2023'te yüzde 19 artarak 7 milyar doları geçti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:44
Rusya'nın Afrika'ya Tarım Ürünleri İhracatı Yüzde 19 Arttı

Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatında Rekor Artış

Rusya'nın Afrika'ya tarım ürünleri ihracatının 2023 yılında yüzde 19 artarak 7 milyar doları geçtiği açıklandı. Bu bilgi, Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı analiz merkezi Agroexport tarafından paylaşıldı.

İhracatın Detayları

Açıklamada, geçen yıl Rusya'nın Afrika'daki 45 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiği belirtildi. En çok ihracat yapılan ülke olarak ise Mısır öne çıkıyor. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Afrika’ya yapılan ihracatın bir önceki yıla göre %19 daha fazla artacağı ve toplamda 7 milyar doları geçeceği ifade edildi.

En Çok İhracat Edilen Ürünler

Rusya'nın Afrika’ya yaptığı tarım ihracatında en çok tahıl ürünleri dikkat çekiyor. 29 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Temmuz 2024 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan mevcut tarım sezonunda toplamda 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirme hedefinde olduklarını açıkladı.

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