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Rusya'nın Perakende Ticaretinde Büyük Artış

Rusya'da 2023'ün ilk altı ayında perakende ticaret hacmi yüzde 7,8 artış göstererek 40,2 trilyon rubleye ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:33
Rusya'nın Perakende Ticaretinde Büyük Artış

Rusya'da Perakende Ticaret Hacmi Yükseliyor

2023 yılı ocak-eylül döneminde Rusya'da perakende ticaret hacmi önemli bir artış gösterdi. Ülkenin Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından sağlanan verilere göre, ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında artışla 40,2 trilyon rubleye (yaklaşık 412 milyar dolar) ulaştı.

Eylülde Yüzde 6,5 Artış

Eylül ayında perakende ticaret hacmi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 4,8 trilyon ruble seviyesine yükseldi. Bu veriler, ülkedeki ticaretin canlı olduğunu göstermektedir.

Ticaretin Dağılımı

Söz konusu dönemdeki perakende ticaret hacminin yüzde 96’sı ticari kuruluşlar ve bireysel girişimciler tarafından gerçekleştirildi. Geri kalan yüzde 4 ise perakende marketler ve fuarlar tarafından yapıldı.

Ürün Türlerinin Dağılımı

Perakende ticaret hacminde gıda ürünleri yüzde 46,1 pay ile öne çıkarken, gıda dışı ürünler toplam hacmin yüzde 53,9'unu oluşturdu. Bu durum, tüketici alışkanlıklarının giderek çeşitlendiğini gösteriyor.

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