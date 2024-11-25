Rusya, Telegram'a 7 Milyon Ruble Ceza Kesti

Rusya, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram platformuna 7 milyon ruble (yaklaşık 67 bin dolar) ceza verdi.

Moskova'da Görülen Dava

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da gerçekleştirildi. Mahkeme, platformun bazı yasaklı içeriklere erişim engellemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getirerek bu para cezasını ödemesine hükmetti.

Önceki Cezalar

Rusya'da daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da benzer gerekçelerle para cezaları kesilmişti. Bu durum, ülkedeki dijital platformların yasal düzenlemelere uyumunu artırmak amacı taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.