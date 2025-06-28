Rusya-Türkiye Ekonomik İşbirliği Hız Kesmeden Devam Ediyor

Rusya ve Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adına hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi. Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı sonrası AA muhabirine konuşan Novak, iki ülkenin dostane işbirliklerinin devam ettiğini belirtti.

Ticaret Hacmi ve Gelecek Hedefleri

Novak, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 60 milyar dolara yaklaşarak yüzde 6,7 arttığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini koyduğunu vurguladı.

Enerji ve Yatırım Alanında İşbirliği

Başbakan Yardımcısı, iki ülke işbirliğinin enerji, sanayi, ulaşım, tarım, sosyal ve turizm alanlarında özellikle ön plana çıktığını ifade etti. Novak, Türkiye’nin rekor sayıda Rus turist tarafından ziyaret edildiğini, 2024’te bu sayının 6 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Uzun Vadeli Doğal Gaz İşbirliği

Novak, Türkiye’ye doğal gaz tedarikinde uzun vadeli işbirliklerine yönelik planlar içinde olduklarını vurgulayarak, Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarının başarıyla çalıştığını belirtti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat sürecinin hızla devam ettiğini ve bu projenin Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Küresel Ekonomik Zorluklar ve İşbirliği

Novak, bugün dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirterek, askeri çatışmalar ve ekonomik savaşların etkilerine dikkat çekti. Ülkeler arasında tarife savaşlarının yaşandığı bu dönemde, işbirliğine ve ticari ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Rusya, Türkiye dahil dost ülkeleri ile işbirliklerini geliştirerek, bu zorlukların üstesinden gelme hedefinde kararlı adımlar atıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.