Rusya, Visa ve Mastercard'ın Yeniden Dönüşüne Umutlu

Rusya'dan Visa ve Mastercard Açıklaması

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, ülkesinin kendi ödeme sistemini kullanmaya alıştığını belirterek, Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarına dönmesiyle ilgili olumlu bir beklenti taşıdığını ifade etti.

Visa ve Mastercard'ın Pazardan Çekilişi

Aksakov, TASS haber ajansına verdiği demeçte, Visa ve Mastercard'ın Rusya'dan çekilmesiyle büyük bir pazarı kaybettiklerini vurgulayarak, "Visa ve Mastercard'ın, Avrupa ve ABD'ye yapılan ödemelerde kullanılmaya devam etmesi gerekiyor. Yakın zamanda Rusya pazarına döneceklerini düşünüyorum." dedi.

Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi'nin Yükselişi

Rusya'nın geliştirdiği Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) hakkında da bilgi veren Aksakov, sistemi kullanmaya alıştıklarını ve bu nedenle Visa ve Mastercard'ın dönüşünün kolay olmayacağını ifade etti. Rusya'da, ayrıca NSPK üzerinden çalışan Mir kartlarının yaygınlaştığı da gözlemleniyor.

Ukrayna savaşının ardından Visa ve Mastercard, Rusya'daki hizmetlerini durdurmuştu. Ancak Rus bankaları, ülkede temin ettikleri Visa ve Mastercard'larla hizmet vermeye devam etmektedir.