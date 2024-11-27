S&P, Küresel Ekonominin 2024'te %3 Büyüyeceğini Öngördü

S&P, Küresel Ekonomik Beklentileri Açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu. Kurum, 2025 yılına kadar küresel ekonominin nispeten iyi bir konumda başlayacağını vurguladı.

Küresel Ekonomi Raporu

S&P'nin yayımladığı raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Raporda, Kovid-19 salgını sonrası enflasyondaki beklenmedik keskin yükselişe karşı artan faiz oranlarının, beklenenden daha az yavaşlama sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesinin yanı sıra, ekonomide sağlanması zor olan "yumuşak iniş" senaryosunun ulaşılabilir göründüğü ifade ediliyor.

ABD Ekonomisi Üzerine Görüşler

Raporda, ABD ekonomisinin iyi bir performans göstermeye devam ettiği ve küresel makro tabloyu istikrarlı tuttuğu aktarılsa da, yeni yönetimin politikalarının enflasyonist baskıları artırma ve finansal koşulları sıkılaştırma riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Bu durumun, başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere diğer ekonomilere yansıyabileceği vurgulandı.

ABD'nin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte, Donald Trump yönetiminin, göreve gelmeden önce bile makro-finansal dengeleri değiştirmeye başladığı ve küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri artırmaya yol açtığı belirtiliyor.

Diğer Ülkelerin Beklentileri

Raporda ayrıca, diğer ülkelerin ekonomik büyüme beklentilerine de yer veriliyor. Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği tahmin edilirken, Çin ekonomisi için bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyüme öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.