S&P, Suudi Arabistan'ın Kredi Notunu Yükseltti!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Suudi Arabistan'ın kredi notunu 'A'dan 'A+'ya yükseltti. Bu hamle, Suudi Arabistan ekonomisine dair yapılan kapsamlı değerlendirmelerin bir sonucu olarak dikkat çekti.

S&P'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun yükseldiği, kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun ise 'A-1' olarak teyit edildiği belirtildi. Ayrıca, not görünümünün 'durağan' olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kurumsal yapısının Vizyon 2030 çerçevesinde gerçekleştirilen sosyoekonomik reformlar ile daha da güçlendiği vurgulandı. Ülkenin yeni kredi notunun, 'A' kategorisinde derecelendirilen çoğu ülkeyle aynı seviyede olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Hükümetin yatırım ve tüketimi teşvik eden tedbirlerinin, orta vadede güçlü petrol dışı büyüme beklentilerini desteklemesi bekleniyor. Ancak, kısmen düşük petrol gelirlerine bağlı olarak daha geniş mali dengesizlikler söz konusu olabilir. Yine de, temel senaryolar doğrultusunda büyük altyapı harcamalarının yeniden ayarlanması, ülkenin güçlü kamu maliyesini ve dış pozisyonunu koruyacağının varsayılmasına neden oluyor.