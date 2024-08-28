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Sabancı Holding'in Net Aktif Değeri 3 Yılda 2,5 Kat Arttı

Sabancı Holding, net aktif değerini son 3 yılda önemli oranda artırdı. CEO Cenk Alper, sürdürülebilir büyüme hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:20
Sabancı Holding'in Net Aktif Değeri 3 Yılda 2,5 Kat Arttı

Sabancı Holding'in Büyüme Stratejisi

Sabancı Holding, 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla dolar cinsinden net aktif değerinin 11 milyar doları aştığını duyurdu. CEO Cenk Alper, bu büyümenin hem organik hem de inorganik yatırımlarla sağlandığını belirtti.

Finansal Sonuçlar ve Yatırım Stratejileri

2021 yılının ikinci çeyreğinde 4,37 milyar dolarlık net aktif değere sahip olan Sabancı Holding, son üç yılda yaklaşık 2,5 kat büyüyerek önemli bir başarıya imza attı. Alper, "Yeni ekonomi" alanında enerji ve iklim teknolojilerine yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Açıklamalar ve Hedefler

Cenk Alper, 2022 yılında açıklanan yatırım planları doğrultusunda, sürdürülebilirliğin yanı sıra uluslararası müşteri tabanını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Enerjisa Enerji'nin Katkıları

Enerjisa Enerji, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam ederek, 2024'ün ilk yarısında 1,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Alper, Enerjisa Üretim'in 2026 yılına kadar 5 bin MW'lık kapasiteyi hedeflediğini ifade etti.

Yeni Alım ve Yatırımlar

Çimsa, İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC'nın yüzde 94,7'sini satın alma anlaşması imzaladı. Alper, bu adımlarla malzeme teknolojileri ve mobilite konusunda büyümeyi amaçladıklarını vurguladı.

Dijitalleşme ve Gençlik Seferberliği

Cenk Alper, dijital yatırımlarını artırdıklarını ve Bulutistan'ın yüzde 65'ini satın alarak etkin ortaklık payını yüzde 75,5’e çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, 'Sabancı Gençlik Seferberliği' projesiyle gençlerin potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyorlar.

Alper, "Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek için bir seferberlik ateşi yakıyoruz," diyerek toplumu bu konuda harekete geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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