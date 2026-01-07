Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te Rekor: 48,4 Milyon Yolcu, 275 Bin Uçuş

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'i Rekorlarla Kapattı

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2025 yılını rekor yolcu ve uçuş sayıları; tamamlanan büyük projeler ve %100 faal altyapı sistemleriyle geride bıraktı. Havalimanı yıl boyunca güçlü operasyonel performans ve sürdürülebilirlik adımlarıyla öne çıktı.

Yolcu ve Uçuş Rakamları

İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025 yılında toplam 48.414.368 yolcu'ya ev sahipliği yaptı ve yıl boyunca 275.321 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Dış hatlarda en çok gidilen ülke Almanya olurken; en fazla ziyaret edilen destinasyon KKTC Ercan Havalimanı oldu. İç hatlarda en sık tercih edilen nokta ise Antalya Havalimanı olarak kayıtlara geçti. Havalimanı trafiğinin %56'sı dış hatlara, %44'ü iç hatlara hizmet verdi.

Altyapı, Emniyet ve Teknoloji Yatırımları

HEAŞ, 2025'te uçuş emniyetini artıracak kritik projeleri hayata geçirdi. 24L ve 24R pistlerinin ILS ilk devreye alma uçuş kontrolleri başarıyla tamamlandı; 06L ILS kurulum çalışmaları %95 seviyesine ulaştı. Yılda toplam 12 uçuş kontrolü gerçekleştirilirken, SHGM tarafından ilk kez zorunlu tutulan detaylı monitörlü sistemler Türkiye'deki diğer meydanlardan önce HEAŞ tarafından kullanıldı.

Mevcut kapasiteyi 50 milyona çıkaracak olan Terminal 1 Renovasyon Projesi-Faz 1 ile teknik projelerden A-SMGCS Genişleme ve EFS/DCL Güncelleme projeleri devreye alındı. Ayrıca HEAŞ tarafından tasarlanan "Akustik Kuş Kovucu Sistem" ikinci pistte aktif hale getirildi. Havalimanının teknolojik kalbi olan Havacılık CNS sistemleri (ILS, A-SMGCS, D-VOR, DME, VCS, VRS, D-ATIS ve EFS/DCL), yıl boyunca %100 faal ve 7/24 çalıştırılarak emniyetten taviz verilmedi.

Operasyonel Güç ve Sahadaki Başarı

2025 boyunca elektrik altyapısında 300 periyodik bakım gerçekleştirildi ve sahada sıfır kesinti sağlandı. Yapım işleri kapsamında yaklaşık 30.000 m² hangar ve tesis alanı ile binlerce metrekarelik PAT (Pist, Apron ve Taksi) sahası yenilendi. Apron operasyonlarında 5.513 towing ve 47.011 follow-me hizmeti sağlandı.

ARFF ve sağlık hizmetlerinde HEAŞ yangın ve acil durum ekipleri yaklaşık 3 bine yakın önleyici hizmet verirken, ilk yardım birimleri 850 vakaya müdahale ederek kesintisiz sağlık desteği sundu.

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevre vizyonunu önceliklendiren HEAŞ, Sıfır Atık Projesi ile uyumlu çalışmalarda 2025'te 400.000 kilogramdan fazla atığı geri dönüştürdü. Havalimanı genelinde kurulan geri dönüşüm istasyonları ve düzenlenen farkındalık eğitimleriyle atık ayrıştırma oranları yıl boyunca artırıldı.

HEAŞ'ın 2025 performansı, yolcu ve uçuş rekorlarıyla birlikte altyapı, emniyet ve çevre alanlarında atılan somut adımlarla desteklendi; Sabiha Gökçen Havalimanı böylece yılı güçlü bir bilanço ile tamamladı.

