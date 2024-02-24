Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Kıyıda köşede biriktirmiş olduğunuz 11.768 TL’niz varsa, müjde Şarkışla Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verildi. Şarkışla Sulh Hukuk Mahkemesi 11.768 TL muhammen bedeli ile Sivas’ın merkezinde 4.590 metrekarelik tarlayı çoklu satış ile satışa çıkarttı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat bu sefer Sulh Mahkemesi tarafından duyuruldu. Sizler de uygun fiyatlarla tarla hissesi satın almak istiyorsanız, kesinlikle ilan.gov.tr üzerinden paylaşılan ILN01990564 numaralı ilana göz atmalısınız.

17 NİSAN TARİHİNDE SATIŞA AÇILACAK

İhale usulü satışa söz konusu olacak 4.590 metre karelik tarlanın toplam tüm hisse bedeli 114.768,25 TL olarak belirlendi. Çoklu satış gerçekleştirilecek bu tarla için uygulanacak olan KDV tutarı ise %10 olarak duyuruldu. Yatırım için hisseli tarla satın almak isteyen vatandaşlar, söz konusu olan tarlanın hissesi için 11.768 TL ödeyecek.





Sivas’ta gerçekleşecek olan satış için 1. açık arttırma başlangıç tarihi 17 Nisan 2024, saat 10:31 olarak belirlendi. 1. Açık arttırma 24 Nisan 2024 saat 10:31’de sona erecek. Aynı tarla için ikinci açık arttırma tarihi de belirlendi. 2. Açık arttırma 22 Mayıs 2024 saat 10:31’de başlayacak, 29 Mayıs 2024 saat 10:31’de sona erecek. Toplamda 4.590,73 metre kare yüzölçümüne sahip olan tarlanın sizlerde 11.768 TL ödeyerek belirli bir hisse oranına sahip olabilirsiniz.