Sadece 99 TL’ye 1 kilogram çay satışa çıkartıldı! 1 Mart’a kadar geçerli

Çay tiryakilerine büyük indirim fırsatı duyuruldu! Normalde 130 140 TL’den aşağı satılamayan 1 kilogramlık siyah çay, Çağdaş marketlerde indirimli şekilde 99,50 TL’den satışa çıkartıldı. Özellikle vatandaşların severek tüketmiş olduğu Tirebolu 42 marka bir kilogramlık siyah çay, 1 Mart 2024 tarihine kadar çok uygun fiyatlardan satışa çıkartıldı. 26 Şubat 2024 tarihinde başlatılmış olan bu kampanyada şimdiden stoklar tükenmek üzere. Sizler de stoklar tükenmeden uygun fiyatlara çay satın alıp stoklamak istiyorsanız, Çağdaş marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın.





TİREBOLU 42 FİLİZ ÇAYI 99 TL'DEN SATIŞTA

Tirebolu 42 filiz çay hayranlarına harika kampanya Çağdaş marketler tarafından duyuruldu. Çağdaş marketler tüm şubelerinde geçerli olacak şekilde indirim kampanyasına imza atarak Tirebolu 42 filiz çayı bir kilogramı 99,50 TL’den satışa çıkarttı. Ortalama 143,90 TL’den satışta olan Tirebolu 42 filiz çayı, Çağdaş marketlerde 1 Mart 2024 tarihine kadar 99,50 TL’den satılacak. 26 Şubat tarihinde başlamış olan bu kampanya için son 3 gün kaldı. Sizler de uygun fiyatta çay satın alarak stoklama yapabilir, 43 TL indirimi Çağdaş marketlerden yakalayabilirsiniz.