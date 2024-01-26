Sadece dolarla maaş alan bayram edecek! Dolar kurunda fırtına için tarih verildi

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DOLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİNLER

Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar piyasasında yaşanacak senaryoları ele aldı ve büyük miktarda doları olan yatırımcıların piyasadan kazınacağını söyledi. Milyonlarca vatandaş parasını değerlendirmek için döviz kurunu tercih ediyor. 30 TL seviyesini geçen dolar fiyatlarının kaç TL'ye yükseleceği yatırımcılar ve vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar piyasası ile ilgili şu sözleri söyledi;





'Yüklü miktarda dolar çekilecek. Dolar miktarı azaldığı zaman kur etkilenecek. Bu da kurda bir yangın çıkacak duruma gelecek. ABD tarafından faiz indirimleri gecikmeli gelecek. Haziran ya da Temmuz ayından önce bir faiz indirimi gelmeyecek. 2024 senesinin ilk 6 ayında faiz inmezse dolar güçlü kalıp Türkiye'de kurların yukarı doğru gitmesine gerekçe yaratacak. Ama en önemli sebep 1 trilyon dolara yakın para çekilecek ve fiziki olarak çıktığı zaman Türkiye'yi etkilememesi gibi bir durum olmayacak. Eğer seçim için krediler gevşetilirse enflasyon zıplar. İthalat patlar, üretim artar, kur coşar. Bu sebeple yangının ilk kibriti burada çakılmış olur.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.