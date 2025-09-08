Safranbolu'da AB Tescilli Safranın Ekimi Sürüyor

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:58
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili bulunan safranın ekimi tüm hızıyla sürüyor.

Ekimi, Verimi ve Piyasa Değeri

Her yıl ağustos-eylül aylarında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen ve mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor; 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebiliyor ve kilogramı 450 bin liradan alıcı buluyor. Bu özellikleriyle safran "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl 44 üretici tarafından 104 dekar alanda üretilen ve 50 kilogramlık hasadı yapılan safranın ekimi bu yıl da devam ediyor.

Üreticilerden Sahadan Notlar

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 54 yaşındaki İsmail Yılmaz, AA muhabirine tarlasının 5 dekarına yeni ürün diktiklerini söyledi.

Safran soğanı dikim sezonunun bitmek üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Dikim için havanın soğumasını ve yağmur yağmasını bekledik. Şu an hava oldukça müsait. İnşallah 10-15 Ekim gibi çiçeklenme olur." dedi.

Yılmaz, ekim ve hasat dönemlerinde ağırlıklı olarak kadınlarla çalıştıklarını belirterek, bu yıl 17-19 Ekim'de Safran Festivali yapılacağını ifade etti.

Ziraat mühendisi kızı 22 yaşındaki Mine Yılmaz ise kendi arazilerinde babasıyla geleneksel tarımı modern bilgiyle birleştirip daha yüksek verimli ve kaliteli çiçekler elde etmeye çalıştıklarını anlattı.

Yılmaz, safran soğanlarının dikimi için iklim koşullarına bağlı olarak toprağın hazırlandığını aktararak, "Toprak sürülür. Gübrelemeler yapılır. Daha sonra yumrularımızı yere oturtacak şekilde 15'er santimetre arayla dikeriz. Son olarak iki yandan küreklerle karık sistemi ile toprağı kapatırız." diye konuştu.

İşçilerden 57 yaşındaki Şehime İleriok ise safran ekiminin kendilerine ekmek kapısı olduğunu belirtti. İleriok, sabah arkadaşlarıyla tarlaya geldiklerini ve hasat zamanında çiçek toplamaya da geleceklerini kaydetti.

