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Sağlık Yatırımlarında Yeni Dönem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde sağlık yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:40
Sağlık Yatırımlarında Yeni Dönem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2024-2025 Akademi Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, sağlık sektöründeki yatırımların artış gösterdiğini belirterek, "Son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik verdik, 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık," dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin Tarihine Vurgu

Üniversitenin köklü geçmişine dikkat çeken Kacır, kurumun 2010 yılında sağlık temalı ilk üniversitelerden biri olarak kurulduğunu ve köklü bir miras üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Küresel Güç Yarışında Teknolojinin Rolü

Kacır, "İçinde bulunduğumuz çağda, küresel güç yarışının teknoloji ve inovasyon alanına kaydığı büyük bir dönüşüm yaşıyoruz," diyerek, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde bağımsızlık anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

Salgın Döneminde Sağlıkta Yerli Üretimin Önemi

Kacır, salgın döneminin sağlıkta yerli üretim kabiliyeti gereksinimini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin insansız hava araçlarının uluslararası alanda 50'ye yakın ülkede kullanıldığını ve yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile global arenada önemli bir konumda olduğunu aktardı.

Yerli Üretimin Sağladığı Başarılar

Bakan Kacır, covid-19 sürecinde yerli solunum cihazı üretiminde gösterdikleri çabaları anımsatarak, "BAYKAR, Arçelik ve ASELSAN gibi firmaların destekleriyle BİOSYS'in geliştirdiği yerli solunum cihazının üretimine 14 gün içinde başladık," dedi.

Gelecek için Gençlerin Rolü

Kacır, gençlerin Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme konusundaki önemine vurgu yaparak, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme süreçlerine destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, üniversite çatısı altında yapılan etkinlikler ve verilen burslarla gençlerin bilimsel araştırmalara katılımlarının artırılacağını sözlerine ekledi.

Gelecekteki Başarılar İçin Umut Vaat Ediyor

Bakan Kacır, sağlık alanında bilim insanları için oluşturdukları ekosistemle ülkenin teknoloji alanında başarılı hikayeler yazacağını ve Türkiye'yi global sağlık girişimleri için çekim merkezi haline getirme hedefindekini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

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