Şahinbey Belediyesi'nden Savunma Sanayisine 1 Milyar Liralık Destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, savunma sanayisine 1 milyar liralık destek vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:29
Şahinbey Belediyesi'nden Savunma Sanayisine 1 Milyar Liralık Destek

Şahinbey Belediyesi'nden Tarihi Destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin savunma sanayisine 1 milyar liralık bir destek sağlamayı duyurdu. Yazılı bir basın açıklaması gerçekleştiren Tahmazoğlu, bu eşsiz desteğin ülkenin güçlü bir geleceği için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık İçin Kritik Yatırımlar

Tahmazoğlu, açıklamasında savunma sanayisinin Türkiye'nin bağımsızlığı için vazgeçilmez bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için büyük yatırımlar yapıyor. Biz de bu vizyona katkı sunmayı görev biliyoruz” dedi.

Projelerle Güç Katmaya Devam

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak ilçede gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını belirterek, “Ama biz bunu tek başına yeterli görmüyor, ülkemizin gücüne güç katacak projelere de destek olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayisini güçlendirme vizyonuna destek verme amacıyla, taşın altına elimizi koyuyoruz. Savunma sanayisi, geleceğimiz için stratejik bir öneme sahip” şeklinde ifade etti.

Geleceğe Yatırım

Desteğin ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Tahmazoğlu, Türkiye'nin artık kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini ve füzelerini üreten bir ülke konumuna geldiğini belirtti. Bu sürecin hız kesmeden devam etmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Tahmazoğlu, “Yerli üretime katkıda bulunmak, bağımsız Türkiye vizyonuna destek olmak en büyük gurur kaynağımızdır” diye ekledi.

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