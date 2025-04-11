Sakarya Gaz Sahası'ndan Günde 8,8 Milyon Metreküp Doğal Gaz Üretimi

Sakarya Gaz Sahası'nda Doğal Gaz Üretimi Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 8,8 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu. Bayraktar, Türkiye'nin böylece 3,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirtti.

Üretim Hedefleri ve Gelecek Planları

Bakan Bayraktar, 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda yaptığı açıklamalarda, Nisan ayı sonunda üretimin 9,5 milyon metreküpe çıkacağına dikkat çekti. “Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlanacak ve önümüzdeki yıl bu üretimi iki katına çıkaracağız. Türkiye yıllık 7,5 milyar metreküp doğal gaz üretecek.” ifadelerini kullandı. Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin neredeyse 50 katı kadar gaz üreteceklerini vurguladı.

Devlet Desteği ve Sosyal Adalet

Bakan, doğal gaz ve elektrikte devlet desteğinin önemine değinirken, Sosyal Adalet gereği son kaynak tedarik tarifesiyle 5 bin kilovat üzeri yıllık elektrik tüketimi olan abonelerin destek grubu dışına alındığını açıkladı. Bu durumun yaklaşık 1,2 milyon aboneyi etkilediğini belirtti.

Enerji Verimliliği Vurgusu

Bayraktar, Türkiye'nin enerji verimliliği potansiyeline dikkat çekerek, bu konunun sadece enerji ile sınırlı kalmayıp, binalar, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi pek çok alanda fırsatlar sunduğunu ifade etti. “Enerji verimliliği Türkiye'nin enerji dönüşümünün en önemli aracı.” dedi.

Akıllı Dönüşüm ve İklim Değişikliği

Bakan, enerji dönüşümünün akıllı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Politikaların sürdürülebilir, sürekli ve kararlı olması lazım.” şeklinde konuşan Bayraktar, iklim değişikliği ile mücadelede 2030'lara kadar olan sürecin kritik olduğunu kaydetti.

Doğal Gaz ve Nükleer Enerji Tartışmaları

Bayraktar, doğal gazın Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. “Kömürden daha temiz bir enerji üretimine geçişte doğal gazın sistemde var olmaya devam edeceğini” ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarının da enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirtti.

IEA Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, iklim değişikliği ile ilgili politikaların azaldığına dikkat çekti. 2024 yılı içerisinde dünya genelinde yeni kurulan santrallerin yüzde 85'inin yenilenebilir olacağı bilgisini paylaşan Birol, elektrikli vehitlerin artan trendine de vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin enerji politikaları ve Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim artışı, enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.