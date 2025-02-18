Sakarya, Ocak Ayında Üretilen Araçların %70'ini İhraç Etti

Sakarya, ocakta üretilen her 10 araçtan 7'sini ihraç ederek 441 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:56
Sakarya, Ocak Ayında Üretilen Araçların %70'ini İhraç Etti

Sakarya, Ocak Ayında İhracatta Öne Çıkıyor

Sakarya, 2023 yılının ilk ayında ürettiği araçların %69,77'sini yurt dışına ihraç ederek dikkatleri üzerine çekti. Ocak ayında toplam 20 bin 60 taşıt üreten kent, bu araçlardan 13 bin 997’sini dış piyasalara sattı.

2023'ün İlk Ayında Önemli Veriler

Türkiye'nin taşıt ihracatının %17,73’ünü karşılayan Sakarya, yeni yıla 441 milyon 688 bin dolarlık dış satışla başlamış oldu. Ocak ayı itibarıyla gerçekleştirilen dış satışın %87,2'si otomotiv alanında gerçekleştirildi ve bu sayede ülkeye 385 milyon 410 bin dolar kazanç sağlandı.

Otomotiv Sektöründe Sakarya'nın Yeri

Otomotiv Sanayii Derneği’nin verilerine göre, Türkiye genelinde 108 bin 21 taşıt üretilirken, bunun 78 bin 930’u yurt dışına gönderildi. Sakarya, ürettiği her 10 araçtan 7'sini ihraç ederek önemli bir başarıya imza attı.

Üretim Ayrıntıları

Sakarya, Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli otomotiv üreticilerine ev sahipliği yaparken, ocak ayında 17 bin 232 otomobil, 112 midibüs, 64 otobüs, 52 küçük kamyon, 12 kamyonet ve 2 bin 588 traktör olmak üzere toplam 20 bin 60 araç üretti. Bu durumda, kentte günde ortalama 647 araç banttan indirilmiştir.

Lider Üreticiler

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. Toyota, ürettiği 17 bin 232 otomobilin 13 bin 134’ünü yurt dışına gönderirken, Otokar 240 midibüs ve otobüsün 142’sini ihraç etti. TürkTraktör ise 2 bin 588 aracın 721’ini dış pazara ulaştırdı.

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