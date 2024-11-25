Sakarya Otomotiv İhracatında Zirvede: 10 Araçtan 7'si Yurt Dışına

Sakarya, Otomotiv İhracatında Rekor Kırarak 10 Araçtan 7'sini Yurt Dışına Sattı

Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatının önemli bir bölümünü üstleniyor. Yılın ilk 10 ayı itibarıyla ürettiği 229 bin 741 aracın %74,5'ine denk gelen 171 bin 72'si, yurt dışına gönderildi. Bu başarı, Sakarya'nın ülke ekonomisine 4 milyar 645 milyon 157 bin dolar kazandırmasıyla da dikkat çekiyor.

İhracat ve Üretim Verileri

Ocak-Ekim döneminde tarihi bir rekord kıran Sakarya, toplamda 5 milyar 275 milyon 438 bin dolar dış satım gerçekleştirdi. Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı. Kentin ihracatının %88'i ise otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'nin İhracatına Katkı Sunuyor

Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre, Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin %19,9'unu, ihracatının ise %20,4'ünü tek başına karşılıyor. Bu dönemde Türkiye genelinde üretilen 1 milyon 162 bin 178 taşıttan 838 bin 119'u yurt dışına satıldı.

Günde 753 Araç Banttan İniyor

Bölgede günde 753 araç banttan indirilirken, Sakarya'da toplam 187 bin 835 otomobil, 1714 midibüs, 1342 otobüs, 955 küçük kamyon, 114 kamyonet ve 37 bin 781 traktör üretildi. Bu durum, Sakarya'nın otomotiv sektöründeki kapasitelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Üretimde Öncüler: Toyota, TürkTraktör ve Otokar

Otomotiv sektöründe Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli üreticiler yer alıyor. Toyota, ocak-ekim döneminde ürettiği 187 bin 835 otomobilin 157 bin 723'ünü yurt dışına gönderirken; Otokar 4 bin 125 aracı üretip bunların 1849'unu ihraç etti. TürkTraktör ise 37 bin 781 traktöründen 11 bin 500'ünü dış satışa sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.