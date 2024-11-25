DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,28 -0,76%
ALTIN
2.988,14 0,6%
BITCOIN
3.397.410,58 -1,45%

Sakarya Otomotiv İhracatında Zirvede: 10 Araçtan 7'si Yurt Dışına

Sakarya, 2023 Ocak-Ekim döneminde ürettiği araçların %74,5'ini ihraç ederek 4,6 milyar dolar döviz kazancı sağladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:50
Sakarya Otomotiv İhracatında Zirvede: 10 Araçtan 7'si Yurt Dışına

Sakarya, Otomotiv İhracatında Rekor Kırarak 10 Araçtan 7'sini Yurt Dışına Sattı

Sakarya, Türkiye'nin otomotiv ihracatının önemli bir bölümünü üstleniyor. Yılın ilk 10 ayı itibarıyla ürettiği 229 bin 741 aracın %74,5'ine denk gelen 171 bin 72'si, yurt dışına gönderildi. Bu başarı, Sakarya'nın ülke ekonomisine 4 milyar 645 milyon 157 bin dolar kazandırmasıyla da dikkat çekiyor.

İhracat ve Üretim Verileri

Ocak-Ekim döneminde tarihi bir rekord kıran Sakarya, toplamda 5 milyar 275 milyon 438 bin dolar dış satım gerçekleştirdi. Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı. Kentin ihracatının %88'i ise otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'nin İhracatına Katkı Sunuyor

Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre, Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin %19,9'unu, ihracatının ise %20,4'ünü tek başına karşılıyor. Bu dönemde Türkiye genelinde üretilen 1 milyon 162 bin 178 taşıttan 838 bin 119'u yurt dışına satıldı.

Günde 753 Araç Banttan İniyor

Bölgede günde 753 araç banttan indirilirken, Sakarya'da toplam 187 bin 835 otomobil, 1714 midibüs, 1342 otobüs, 955 küçük kamyon, 114 kamyonet ve 37 bin 781 traktör üretildi. Bu durum, Sakarya'nın otomotiv sektöründeki kapasitelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Üretimde Öncüler: Toyota, TürkTraktör ve Otokar

Otomotiv sektöründe Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli üreticiler yer alıyor. Toyota, ocak-ekim döneminde ürettiği 187 bin 835 otomobilin 157 bin 723'ünü yurt dışına gönderirken; Otokar 4 bin 125 aracı üretip bunların 1849'unu ihraç etti. TürkTraktör ise 37 bin 781 traktöründen 11 bin 500'ünü dış satışa sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Finansal Okuryazarlık İşbirliği
2
Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri Londra'da Yatırımcılarla Paylaşıldı
3
Rus Bankalarının Gizlilik Hakkı 2025'e Kadar Uzatılıyor
4
Sakarya Otomotiv İhracatında Zirvede: 10 Araçtan 7'si Yurt Dışına
5
İstanbul Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları
6
Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'deki Krize Dikkat Çekti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu Düşürürken Dengeli Büyümeyi Koruyoruz

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı