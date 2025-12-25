DOLAR
Salihli'de Organize Tarım Bölgesi için Bakanlık Ön İncelemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, Salihli'de planlanan Organize Tarım Bölgesi için yer seçimi ön incelemesi yaptı; Kaymakam Ali Güldoğan bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:07
Salihli'de Organize Tarım Bölgesi için Bakanlık Ön İncelemesi

Salihli'de Organize Tarım Bölgesi için Bakanlık Ön İncelemesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yürütülen Organize Tarım Bölgesi çalışmaları kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen Çalışma Grubu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Yer Seçimi ve Teknik Değerlendirme

Gerçekleştirilen görüşmede, ilçede kurulması planlanan Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelinen süreç ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı heyeti tarafından, bölgede yapılacak yer seçimine esas ön inceleme ve etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplantıda, belirlenen alanın teknik uygunluğu, mevzuat süreci ve izlenecek yol haritası detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca projenin Salihli tarımı ve ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Kaymakam'dan Teşekkür ve Beklenti

Kaymakam Ali Güldoğan, bakanlık yetkililerinin nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, Organize Tarım Bölgesi çalışmalarının Salihli için hayırlı olmasını temenni etti.

