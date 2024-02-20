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Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim kampanyası kovalayan vatandaşlara müjdeli haber Migros marketler tarafından duyuruldu! Migros marketler toplamda 285 farklı ürünü yüzde 30 indirimli satışa çıkardı. 17 Şubat 2024 tarihinde başlatılan kampanya 20 Şubat 2024 yani bugün sona erecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:46
Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şampuan ve saç kremi indirimi kovalayan vatandaşlar koştur koştur Migros marketlere gidecek. 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak %30 indirim kampanyası başlatan Migros marketler kampanyayı 20 Şubat 2024 yani bugün sona erdirecek. Sizler de uygun fiyatlarla birbirinden farklı şampuanlar ve saç kremleri satın almak istiyorsanız, muhakkak Migros marketlerin %30 indirimden yararlanmayı unutmayın!

HANGİ ŞAMPUANA YA DA SAÇ KREMİNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA OLACAK

Migros marketlerin başlatmış olduğu bu %30’luk indirim kampanyası doğrultusunda hangi şampuana, saç kremine el atsanız indirimli şekilde satışta olacak. Dilediğiniz markaya uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız, 20 Şubat 2024 yani market kapanana kadar Migros marketlerden alışverişinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz Migros online kanallardan dilerseniz sizlere en yakın Migros şubelerden alışverişinizi eksiksiz tamamlayabilirsiniz. İşte indirimli satışa çıkartılan ürünlerin bazıları…

HANGİ ŞAMPUANA YA DA SAÇ KREMİNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA OLACAK

  • Hobby Isırgan Şampuan 2'si 1 Arada 600Ml 
  • Hobby Tuzsuz Şampuan 250 Ml 
  • Hobby Mor Şampuan 250 Ml 
  •  Ogx Argan Oil Of Morocco Katı Şampuan 80 G 
  • Ogx Brazilian Keratin Therapy Katı Şampuan 80 G 
  • Ogx Coconut Milk Katı Şampuan 80 G 
  • URBAN Care It's So High Kuru Şampuan 200ml 
  • Elidor Anında Onarıcı Şampuan 400 Ml + Saç Kremi 200 Ml 
  • Elidor Güçlü Parlak Şampuan 400 Ml + Saç Kremi 200 Ml 
  • Head&Shoulders Men Ultra Old Spice 300 Ml 
  • Head Shoulders Derinlemesine Temizlik Greyfurt Şampuan 300 Ml 
  • Head Shoulders Derinlemesine Temiz Yağlanma Kontrolü Şampuan 300ml 
  • URBAN Care Go Nuts With Coconut Kuru Şampuan 200ml 
  •  Gliss Supreme Length Koruyucu Şampuan - Biotin Kompleksi ve Şakayık Çiçeği Özü ile 400 ml  
  • Ogx Ekstra Güçlü Nemlendirici & Canlandırıcı + Argan Oil Of Morocco Şampuan 385 Ml 
  • OGX Besleyici+ Hindistan Cevizi Sütü Şampuan, 385ml 
  • URBAN Care Pure Coconut&Aloe Vera Saç Bakım Kremi 250ml 
  • URBAN Care EXPERT Biotin&Kafein Saç Bakım Şampuanı 350ml 
  • Tresan Biberiye Canlandırıcı Bakım Şampuanı 300 Ml 
  • Tresan Yağlı Saçlar İçin Isırgan Otu Şampuan 300 Ml 
  • Head & Shoulders Supreme Kepek Karşıtı Şampuan Arındırıcı 300 ml 
  • Revox At Kuyruğu Bitki Özlü Saç Bakım Şampuanı 360Ml 

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