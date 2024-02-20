Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şampuan ve saç kremi indirimi kovalayan vatandaşlar koştur koştur Migros marketlere gidecek. 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak %30 indirim kampanyası başlatan Migros marketler kampanyayı 20 Şubat 2024 yani bugün sona erdirecek. Sizler de uygun fiyatlarla birbirinden farklı şampuanlar ve saç kremleri satın almak istiyorsanız, muhakkak Migros marketlerin %30 indirimden yararlanmayı unutmayın!

HANGİ ŞAMPUANA YA DA SAÇ KREMİNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA OLACAK

Migros marketlerin başlatmış olduğu bu %30’luk indirim kampanyası doğrultusunda hangi şampuana, saç kremine el atsanız indirimli şekilde satışta olacak. Dilediğiniz markaya uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız, 20 Şubat 2024 yani market kapanana kadar Migros marketlerden alışverişinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz Migros online kanallardan dilerseniz sizlere en yakın Migros şubelerden alışverişinizi eksiksiz tamamlayabilirsiniz. İşte indirimli satışa çıkartılan ürünlerin bazıları…



