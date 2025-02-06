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Samsun, Amasya ve Çankırı'da Gübre Bayileri Denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayilerini denetledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:59
Samsun, Amasya ve Çankırı'da Gübre Bayileri Denetlendi

Samsun, Amasya ve Çankırı'da Gübre Bayileri Denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı illerinde gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerin amacı, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak ve verimli, sürdürülebilir üretimi desteklemektir.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı. Burada yapılan denetimler, gübre satışı yapan firmaların kontrol edilmesini kapsıyordu. Sağlam, çiftçilerin kaliteli girdi ürünlerine ulaşmasının kazançlarını artıracağını vurgulayarak, "Çiftçilerin doğru ürüne ulaşabilmesi için barkod üzerinden denetim gerçekleştiriyoruz," dedi.

Sağlam, denetimler sırasında gübrenin barkodunun okutulmasının yanı sıra içerik analizleri ve etiket bilgilerine de bakıldığını belirterek, "Burada sahte gübre ile mücadele ediyoruz." diyerek dikkat çekti. Ayrıca, gübre kullanımı yoğun olacak ilkbahar mevsimi öncesinde bu denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Samsun'un Gübre Kullanım İstatistikleri

Samsun'un gübre kullanımı açısından Türkiye genelinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Sağlam, 2024 yılında Türkiye genelinde 7 milyon ton gübre kullanımı beklendiğini, bunun yaklaşık 1 tonunun Samsun'da yapıldığını ifade etti. Ayrıca, bu miktarın 152 bin tonunun tarımsal alanda kullanıldığını belirtti. Sağlam, 47 gübre denetçisi ile çiftçilere daha kaliteli gübre kullanımları için denetimlerini sürdürdüklerini aktardı.

Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla ilde 519 bayi ve 36 üretici bulunduğunu paylaşan Sağlam, geçen yıl 990 denetim yapıldığını ve bu yıl 225 müşteri üzerinde denetimle 425 civarındaki üründe inceleme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sağlam, "Hem analizde hem barkotta sahte gübre ile karşılaşılmadı," dedi.

Çiftçilerin gübre kullanımından önce toprak tahlili yaptırmalarının önemini vurgulayan Sağlam, bu sayede toprağın gübreye ihtiyacının belirlenebildiğini, aksi takdirde toprakların ve çevrenin kirlenebileceğini, bu durumun maliyet arttırabileceğini belirtti.

Amasya'daki Denetimler

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü, bayilerde barkod, ambalaj, etiket ve içerik kontrollerini dikkatlice gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılması ile bitki besin öğelerinin güvenli kullanımını sağlamaktır.

Çankırı'daki Denetimler

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kızılırmak, Korgun, Ilgaz ve merkezdeki gübre bayilerinde denetim yaptı. Denetimlerde ürün ambalajlarının onaylı etiket örnekleriyle uyumluluğu, DNA bandrollerinin orijinalliği ve Gübre Takip Sistemi (GTS) kayıtlarının uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlere katılan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, tarımda kalite ve verimliliği koruma çabalarına dikkat çekerek, üretim materyallerinin sorunlu olmasının tarımsal üretimde geri dönülemez sıkıntılara yol açabileceğini belirtti ve bu bilinçle görevlerini titizlikle yerine getireceklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre...

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katıldığı denetimde ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre...

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katıldığı denetimde ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

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