Samsun Gıda OSB 100'ün Üzerinde Ülkeye İhracat Yapıyor

Samsun Gıda OSB, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak 1.400 kişiye istihdam sağlıyor; OSB doluluk oranı %92.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:08
OSB, istihdam ve üretimle bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak hem Samsun'un hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Samsun Gıda OSB, Çarşamba Havalimanı ve Yeşilyurt Limanı'na 5 kilometre mesafede, D010 Karayolu üzerinde avantajlı bir konumda bulunuyor. Bölge, toplam 674 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup, bunun 428 bin metrekarelik kısmını sanayi parselleri oluşturuyor.

OSB'de bulunan 34 sanayi parselinden 32'sinin tahsis edildiği, tahsisli parsellerden 22'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı belirtildi. Açıklamada 8 parselde inşaat çalışmalarının sürdüğü, 2 parselin ise proje aşamasında olduğu ifade edildi. Bölgedeki doluluk oranının %92'ye ulaştığı bildirildi.

Gıda OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde toplam 1.400 kişinin istihdam edildiği kaydedildi. Ayrıca bölgede üretim yapan firmaların her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde yer alarak hem Samsun'a hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu aktarıldı.

Valilik açıklamasında, OSB'de faaliyet gösteren firmaların 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığı belirtilerek, Gıda OSB'nin bölgesel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırdığı vurgulandı.

