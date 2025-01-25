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Sanayi Bakanı Kacır'dan Yerli Malı Tebliği Açıklaması: Üretimi Teşvik Edecek Yenilikler!

Bakan Kacır, Yerli Malı Tebliği ile yerli üretimi destekleyecek yenilikleri açıkladı. Şeffaflık ve dijitalleşme ön planda.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:01
Sanayi Bakanı Kacır'dan Yerli Malı Tebliği Açıklaması: Üretimi Teşvik Edecek Yenilikler!

Bakan Kacır'dan Yerli Malı Tebliği Değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli üretimi desteklemek amacıyla sanayiciler ve paydaşlarla birlikte hazırlanan Yerli Malı Tebliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, bu yeni düzenlemenin Türkiye'nin üretim kapasitesini artırarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Şeffaflık ve Yenilikler Ön Planda

Bakan Kacır, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Yerli Malı Tebliği ile yerli ve katma değerli üretimi daha çok teşvik ediyoruz. Bu tebliğ, başvuru, belgelendirme, hesaplama, inceleme/denetim ve dijitalleşme süreçlerinde şeffaflığı esas alan birçok yenilik getiriyor. Sanayimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Süreci

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, yerli malı belgesi almak için başvurusu yapılan ürünlerin yerli olduğunun belirlenmesine yönelik usul ve esasları içeriyor. Ayrıca, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımları da kapsayan düzenlemeler yer alıyor.

Yeni Düzenlemelerin Ayrıntıları

Yeni yerli malı tebliği ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şunlardır:

  • Yerli Malı Belgeleri, yerli katkı oranına göre sınıflandırılacak.
  • Yüksek yerli katkı oranına sahip ürünler, daha yüksek düzeyde belgelendirilecek.
  • Yayınlanacak Zorunlu Yerli Girdi Listesi ile kritik bileşenlerde yerlilik şartı uygulanacak.
  • Yerli Malı Belgesine sahip üreticilere ve ürün bilgilerine erişim sağlanacak.
  • Belgelendirme aşamasında teknik personel eğitime tabi tutulacak.

Bakan Kacır, ayrıca AR-GE çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla, yerli katkı oranı hesaplamasında Teknik Ürün Belgesi sahiplerine ek puan verileceğini belirtti. Yazılım ürünlerinin yerli kabul edilebilmesi için ise Teknolojik Ürün Belgesi zorunluluğu getiriliyor.

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