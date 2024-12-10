Sanayi Üretim Endeksi Ekim'de Düşüş Gösterdi

Sanayi Üretim Endeksi Ekim'de Düşüş Gözlemlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretim endeksinin ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 3,1 azalış gösterdi.

Alt Sektörlerdeki Gelişmeler

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 14,2 oranında, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azalış kaydetti. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 oranında artış gösterdi.

Aylık Düşüşler ve Sektörel Farklılıklar

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azaldı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 4,8, imalat sanayi sektörü yüzde 1 düşüş yaşarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 3,3 artış gösterdi.

Yıllık Değişim Oranları

TÜİK, bazı ayların sanayi üretim verilerinde revizyonda bulundu. Yapılan güncellemeyle sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları da güncellendi.